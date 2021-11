Vanavond strijden Gloria Monserez en Steven Van Gucht tegen Youtube-legende Acid, in de hoop om voor één dag zichzelf de ‘Slimste mens ter wereld’ te mogen noemen. De Youtuber is een van de populairste Belgische Youtubers en heeft dan ook een hele schare fans. Die kunnen soms erg enthousiast zijn: ze gluren binnen bij hem thuis: “Ik moet me dan op de grond leggen om ze te ontwijken”