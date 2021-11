OPROEP. Britse vrouw bevalt van baby van 6,7 kilogram. Hoe zwaar was uw baby?

Hasselt

In Groot-Brittannië is een baby ter wereld gekomen die maar liefst 6,7 kilogram woog. Mama Cherral Mitchell (31) gaf haar reuzenbaby de naam Alpha. Het kindje zou de derde zwaarste baby ooit zijn in het Verenigd Koninkrijk. “Wij hadden niet gedacht dat hij zo groot zou zijn”, vertelt Cherral. “Mijn nonkel noemt hem al liefkozend ‘baby-nijlpaard’.