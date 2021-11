Shotje Boem Boem! Patrick Goots heeft nu ook zijn eigen wodka voor de derde helft

Patrick Goots zag ooit een transfer naar Club Brugge door de neus geboord omdat hij in Kortrijk, zijn toenmalige werkgever, te veel van het nachtleven zou hebben geproefd. Onzin, zei Goots later over zijn reputatie. Maar nu is hij wel de eerste ex-profvoetballer die een eigen shotje op de markt gooit, met wodka als basis. Shotje Boem Boem, om voetballers doorheen de derde helft te loodsen.

Goots groeide doorheen de jaren uit tot een iconische spits en is momenteel ook aan de slag als columnist voor onze zusterkrant Gazet van Antwerpen. Patje Boem Boem scoorde 158 goals in zijn carrière in eerste klasse. Hij speelde al die jaren voor Dessel, Lommel, Lierse, Beerschot, KV Kortrijk, Racing Genk, Beveren, Sint-Truiden, Turnhout, Antwerp, KV Mechelen, Mol-Wezel en caféploeg FC Kempenzonen. Met één constante: hij scoorde de goals.

Nog steeds is hij als ex-speler een icoon die over gans Vlaanderen sympathie oproept. Al vijf jaar werkt hij mee aan het succes van Sterkstokers, een ginstokerij uit het Kempense Sint-Lenaarts. Hij hielp talrijke clubs met hun eigen gin maar ook horeca en bedrijven vinden hem om samen unieke recepten te maken.

Maar, Goots is eigenlijk geen gin drinker. Hij is een liefhebber van wodka. En dus brengt hij nu zijn eigen shotje op de markt, op basis van wodka aangelengd met wat zoete smaken. Naast de fruitige smaken zitten er ook diverse andere lekkere kruiden in.

Over het logo werd ook nagedacht. Goots is een fervente metalfan en hij wist dan ook precies welk lettertype de ontwerper moest gebruiken. Het gotische “Ronny James Dio”.

Derde helft

Het opzet van zijn shot? Feestjes bouwen. Goots: “We willen de derde helft vieren, zowel bij winst als verlies, om elke voetballer echt te laten genieten. Nu lijkt het dat topsporters als een pater moeten leven, maar tijdens mijn actieve carrière dronk ik zelf ook graag een glaasje, specifiek ‘rode vodka met Redbull’. Vanaf nu drinken we dus Shotje Boem Boem, rode vodka met Redbull.”