Shoto Karate Ham 50 jaar

Oorspronkelijk waren een aantal vieringen en evenementen gepland in de loop van het jubileumjaar van de Hamse karateclub, maar door Covid-19 konden vele plannen helaas niet doorgaan. Toch had de club de eer om in het weekend van vrijdag 15 tot en met zondag 17 oktober de zogenaamde 'Gasshuku' te organiseren. Letterlijk vertaald uit het Japans betekent dit 'trainen onder één dak', dus een internationale samenkomst van instructeurs karate, allemaal 3de Dan of hoger. Het evenement verliep uiteraard covidsafe op vraag van de internationale trainers uit de Shotokan Kase Ha Ryu (school).Tijdens datzelfde weekend werd hoofdtrainer Eddy Weyens door het bestuur van de karateclub gehuldigd voor 50 jaar onbaatzuchtige inzet voor de club als voorbeeldige karateka, inspirerende instructeur (lesgever), bestuurslid, clubsecretaris, jarenlang lid van de Hamse Sportraad en bezieler van Shoto Karate Ham. Ook werden er dat weekend Dan-examens afgenomen. Daarbij neemt een internationale jury een examen af voor het halen van de zwarte gordel karate of een hogere Dan-graad. Twee kandidaten van Shoto Karate Ham - Ward Vinck en Adriaan Waem - behaalden met glans en felicitaties van de jury hun nieuwe banden. Zo is Shoto Karate Ham is meteen ook twee zwarte banden rijker.