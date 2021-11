Jaarlijkse Groepstentoonstelling 2021 Kunstkring Tessenderlo en viering 85+1 jarig bestaan

Slechts drie maal in haar 86-jarig bestaan ging de jaarlijkse tentoonstelling van Kunstkring Tessenderlo niet door. De oorlog, de ramp en corona staken er een stokje voor. Maar tussen twee coronagolven door is het dan toch weer gelukt. Beeldhouwers Gerda Vriesacker en Saskia Van Elst, twee kersverse leden, gaven dit jaar letterlijk een nieuwe dimensie aan de kring. Alle exposanten lieten zich inspireren op Tessenderlo. De bezoekers op de vernissage genoten zichtbaar van dit thema en van De Singers die “Jantje zag eens pruimen hangen” in close harmonie zongen op een tekst van Louis Verbeeck.

"Corona heeft het gemis aan onze samenkomsten extra duidelijk gemaakt", zegt Elisabeth De Ridder, huidige voorzitter van Kunstkring Tessenderlo. "Je kan via Zoom niet tekenen naar levend model, discussiëren of gezellig een glas drinken. Vergelijk het met een schilderij bekijken in een boek of in het echt.” Ook de kinderen uit de Looise lagere scholen konden een plaatsje op de tentoonstelling veroveren. Het zijn iconische beelden geworden : de VVV-toren, de oude molen, de kerk, het gemeentehuis en de burgemeester. De eerste prijzen gingen naar Wouter Hermans, Robin Possemiers en Cedric Li. De Kunstkring Tessenderlo moest tijdens corona afscheid nemen van twee erevoorzitters: de Tiendenschuur van Leo Henkens en de Metschijter van Julien Hermans kregen dan ook een prominente plaats. Frans Aldelhof gebruikte de lockdown positief door 86 jaar KT-geschiedenis te distilleren in zes afleveringen, te volgen in De Eeuwentemmer van het LAD en op www.kunstkringtessenderlo.wordpress.com. Bij de uitgang werden de bezoekers getrakteerd met een grafisch werk van hem; over Tessenderlo natuurlijk.Deelnemers : Frans Aldelhof, Gerda Vriesacker, Krystyna Jedynak, Carine Laeveren, Guido Massoels,