Bocholt

31 oktober is traditioneel een dagje griezelen, ook in de straten van Bocholt. Olivia en Lien gingen dan ook op pad om Bocholt extra griezelachtig te maken. Ze gingen van deur tot deur voor een trick or treat! Met koud zweet en verstijfd van angst gaven de mensen een snoepje, een zakje chips, koeken en sommigen zelfs een centje. En Olivia en Lien... zij blikken met hun buit terug op een keileuk, grappig, spannend weekend.