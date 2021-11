Florine Gaspard naar halve finales 100m schoolslag op EK zwemmen kortebaan

De negentienjarige Gaspard eindigde in de derde reeks in 1:05.83 op de vijfde plaats, goed voor de dertiende plaats in totaal en een stek in de halve finales, die dinsdagavond op het programma staan. Voor Gaspard is het haar tweede EK in klein bad, twee jaar geleden in het Schotse Glasgow was ze er voor de eerste keer bij. Zaterdag start ze ook nog in de 50m schoolslag.

In de 400m vrije slag kon Lander Hendrickx zich niet plaatsen voor de finale. Onze landgenoot eindigde in de tweede reeks pas op de zesde plaats in 3:47.98, ver boven zijn Belgisch record (3:42.99) dat hij bijna zeven jaar geleden in het Schotse Glasgow neerzette. Het leverde hem pas de 24e tijd in totaal op, enkel de top acht mag naar de finale. Zaterdag zwemt Hendrickx nog de 200m rugslag.

Lucie Hanquet werd dan weer uitgeschakeld in de reeksen van de 800m vrij. Onze achttienjarige landgenote finishte in de tweede reeks in 8:35.99 op de zesde plaats, waarmee ze niet verder kwam dan de dertiende tijd in totaal en zo greep ze naast een plaats in de finale. Donderdag volgt voor haar de 1.500m vrije slag.

Met Jasper Aerents is er nog een vierde Belgische zwemmer afgezakt naar Kazan. Op zijn programma staan woensdag de 50m vrije slag en zaterdag de 100m vrije slag. Het EK eindigt zondag.