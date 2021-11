Opvallende beelden uit Glasgow, waar een op dit moment de COP 26 klimaattop aan de gang is: Amerikaans president Joe Biden heeft moeite om de ogen open te houden en lijkt voor heel even weg te dommelen tijdens de speech van een klimaatactivist. Of hij echt ‘Sleepy Joe’ was of gewoon even de ogen wou sluiten, is niet duidelijk.