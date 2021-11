Alken

De Wellenaar die op 7 april een das mishandelde in een veld in Alken is zopas in Hasselt veroordeeld tot 4 maanden cel met uitstel. Hij krijgt ook nog 800 euro boete en moet 3.625 euro schadevergoeding betalen. Volgens de rechtbank was de das al ziek en stierf het dier niet enkel door de stokslagen van de dader.