Ook Boston Celtics kan Chicago Bulls niet afstoppen

Chicago Bulls heeft maandag zijn zesde zege van het seizoen geboekt in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA.

Op bezoek bij Boston Celtics haalden de Bulls het met 114-128, na een indrukwekkende inhaalrace in het laatste kwart. In het slot van het derde kwart keken ze nog tegen een achterstand van negentien punten aan. DeMar DeRozan was bij de bezoekers topschutter met 37 punten, Zach LaVine liet 26 punten noteren.

Met zes zeges uit zeven wedstrijden staan de Bulls alleen aan de leiding in de Eastern Conference. Dit seizoen verloren ze enkel nog maar van New York Knicks.

Indiana Pacers won in eigen huis met 131-118 van San Antonio Spurs en maakte zo een einde aan een reeks van vier nederlagen op rij. Domantas Sabonis was uitblinker met 24 punten, 13 rebounds en 6 assists.