Israël dreigt met boycot van klimaattop nadat minister in rolstoel niet binnen raakt: “Triestig”

Elharrar kon de locatie maandag niet bereiken: daarvoor had ze te voet moeten gaan of gebruik moeten maken van een shuttledienst die niet geschikt was voor rolstoelen. Ze moest naar verluidt twee uur buiten wachten op hulp die niet kwam, en keerde dan maar onverrichter zake terug naar haar hotel in Edinburgh, 80 kilometer verder. “Het is triestig dat de Verenigde Naties er niet voor zorgen dat hun evenementen ook toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers”, aldus Elharrar.

De Israëlische delegatie diende een formele klacht in bij de organisaties, en premier Naftali Bennett liet weten dat hij dinsdag niet deel zou nemen aan de top als Elharrar niet binnen raakt. Al zal de soep waarschijnlijk niet zo heet gedronken worden: de Britten verontschuldigden zich alvast “oprecht”, en premier Boris Johnson nodigde Elharrar uit om ook deel te nemen aan zijn ontmoeting met Bennett dinsdag.