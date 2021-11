Kamiel & Co in Diepenbeek sluit na twintig jaar de deuren

De gekende babyspeciaalzaak Kamiel & Co in Diepenbeek houdt ermee op. Ann Smeets en Steven Thys hebben exact 20 jaar na de oprichting beslist om iets anders te gaan doen.

Het is twee decennia geleden dat Ann Smeets haar job als secretaresse bij de drukkerij van Concentra ruilde voor het statuut van zelfstandig ondernemer. Met Kamiel & Co in Diepenbeek stampte ze een mooie en populaire babyspeciaalzaak uit de grond. Doorheen de jaren werd de winkel van 250 m² aangevuld met een overzichtelijke webshop, uitgebouwd door haar partner en IT-specialist Steven. Een vooruitstrevende vorm van hybride retail die door de klanten erg werd gewaardeerd.

“Maar sinds een paar maanden werd het plots te veel, te hard, te moeilijk om nog in de winkel te staan”, zegt Ann in een brief aan haar trouwe klanten. “Hoe groot de goesting en de motivatie ook geweest is, ik voel dat het tijd is voor rust en vrije tijd, en daarna wat nieuws. Daarom hebben we beslist om een punt te zetten achter Kamiel & Co.”

Ann en Steven willen alvast hun klanten en medewerkers bedanken voor de vele jaren van oprechte steun. “Het zal altijd een mooie en warme herinnering blijven”, zeggen ze.

Intussen houdt Kamiel & Co totale uitverkoop. En daarna? “Moest iemand zich willen inzetten om deze uitdaging verder te zetten op zijn eigen manier, dan mag hij of zij zich altijd melden”, zo klinkt het. Op naar nieuwe avonturen! Kurt Meers