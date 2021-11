Danira Boukhriss is weer vrijgezel: “Mijn geluk? Daar hoeft echt geen man voor te zorgen”

Danira Boukhriss Terkessidis (31) is opnieuw vrijgezel. Na een relatie van 2,5 jaar vormt de VRT-presentatrice niet langer een koppel met Will Michiels (27). Dat schrijft Dag Allemaal. Boukhriss Terkessidis en Michiels, ook wel bekend als rapper TheColorGrey, gingen naar verluidt eerder dit jaar in alle stilte al uit elkaar.

Over de exacte reden wil de presentatrice geen uitspraken doen. Ze sprak er zaterdag wel over op radiozender Joe. “Ja, maar dat heeft niet alleen te maken met het feit dat ik single ben”, antwoordde ze op de vraag of ze een happy single was. “Ik wil mijn geluk niet in de handen van iemand anders leggen. Als je dat wel doet, en die ene persoon valt weg… Waar sta je dan nog? Ik heb heel veel dingen die mij gelukkig maken. En nee, daar hoeft echt geen man voor te zorgen.”