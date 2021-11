Amerikaanse autoriteiten raden reizen naar België af

“Vermijd reizen naar België. En wie toch moet gaat, moet ervoor zorgen dat hij of zij volledig gevaccineerd is, luidt het advies. “Door de huidige situatie in België lopen zelfs volledig gevaccineerde reizigers het risico om besmet te raken met Covid-19-varianten of ze te verspreiden.”

België krijgt het hoogste risicoprofiel op de kaart van de CDC, samen met zo’n 80 andere landen.