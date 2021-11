Antonin stierf in zijn slaap na studentendoop in Wallonië: vandaag wordt autopsie uitgevoerd

Een student van 19 jaar is in de nacht van zaterdag op zondag gestorven tijdens een studentendoop die werd georganiseerd door zes hogescholen in de provincie Namen. Dat meldt de procureur des Konings van Namen, Vincent Macq. Het slachtoffer is Antonin D., een jongeman uit Winenne.

Bijna 300 jongeren, die ter plaatse overnacht hadden, waren aanwezig in een gebouw van een boerderij van het dorpje Sart-Custinne. Het labo, de wetsdokter en de procureur des Konings van Namen kwamen gisteren ter plaatse. “Het onderzoek is aan de gang om mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid vast te stellen”, zei Vincent Macq op een persconferentie.

De jongen die overleed, is Antonin D. uit Winenne, in het zuiden van de provincie Namen. Hij was een student aan de IESN-hogeschool. Volgens het parket van Namen had hij deelgenomen aan alle activiteiten, en waren er geen tekenen dat er iets aan de hand was. “Het eerste deel van de avond draaide om een reeks proeven, zoals dierenvoedsel eten en in een bad met bloed liggen. Tijdens die doop werd geen alcohol gedronken. Na de proeven vloeide die wel rijkelijk”, zei de procureur nog.

Autopsie

De jongeman is normaal gaan slapen en pas bij het wakker worden merkten zijn kameraden dat hij bewusteloos was. “Onder de studenten daar waren studenten verpleegkunde die hem probeerden te reanimeren”, zei de procureur. “De hulpdiensten werden opgeroepen, maar konden enkel het overlijden constateren. De jongeren zijn erg geraakt door wat er gebeurd is. Er zijn nog veel vragen. Het lichaam vertoont geen uiterlijke tekenen van geweld.”

Vandaag wordt een autopsie uitgevoerd. Tot dan wil de procureur des Konings geen uitspraken doen over de mogelijke doodsoorzaak. (cds)