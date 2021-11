Amerikaanse onderzeeër die schade opliep in Chinese Zee raakte onderzeese berg

De Amerikaanse kernonderzeeër die vorige maand beschadigd raakte in de Chinese zee, trof een niet in kaart gebrachte onderzeese berg. Dat blijkt uit voorlopige bevindingen die maandag werden vrijgegeven.

“Het onderzoek heeft uitgewezen dat de USS Connecticut een niet in kaart gebrachte onderzeese berg heeft geraakt terwijl hij opereerde in internationale wateren in de Indo-Pacific”, aldus een woordvoerder van de Amerikaanse marine.

De resultaten van het onderzoek naar het incident zijn overgedragen aan de commandant van de zevende vloot, vice-admiraal Karl Thomas, die nu moet beslissen of hij sancties zal opleggen, klinkt het verder.

Elf gewonden

De USS Connecticut, een kernonderzeeër van de Seawolf-klasse, trof in de namiddag van 2 oktober, onder water in de Zuid-Chinese zee, een aanvankelijk ongeïdentificeerd object. Elf bemanningsleden raakten gewond. De onderzeeër bleef wel zeewaardig en kon het eiland Guam bereiken.

China claimt bijna de hele Zuid-Chinese Zee en heeft militaire buitenposten gebouwd op kleine eilanden, terwijl de VS en hun bondgenoten regelmatig patrouilleren in de internationale wateren van de regio om hun recht op vrije scheepvaart te doen gelden.