Deelnemers ‘Over de oceaan’ bezig met voorbereiding: “De sfeer is alvast uitstekend”

Over een veertiental dagen hijsen Annelien Coorevits, Ella Leyers, Élodie Ouédraogo, Gert Verheyen, Jonas Geirnaert en James Cooke de zeilen voor het avontuur van hun leven: Over de oceaan. De zes zijn momenteel volop bezig zich voor te bereiden op de oversteek van de Atlantische Oceaan en dat blijkt behoorlijk heftig. “Die survivaltraining was niet meteen wat je noemt geruststellend” aldus Coorevits.

“Zo’n overtocht is nooit zonder gevaar. Als je in een storm belandt, heb je geen tijd om bang te zijn. Je moet kalm blijven en weten wat te doen.” Piet Smet, de kapitein die in het eerste seizoen van Over de oceaan op Play4 zes BV’s meenam over de grote plas, zei het toen al: een goede voorbereiding is het halve werk. Daar zijn de deelnemers nu mee bezig want midden november gooien ze de trossen los op het Canarische eiland Gran Canaria voor hun zeiltocht van duizenden kilometer richting Saint Lucia in de Caraïben. Piet Smet zal overigens ook dit jaar opnieuw de kapiteinspet dragen.

“We hebben onder meer al een zeilopleiding en een survivaloefening achter de rug”, vertelt Annelien Coorevits (34), in een ander leven Miss België en sindsdien tv-presentatrice van diverse programma’s, waaronder Temptation Island. “De zeilopleiding kregen we met de hele groep in een zeilschool op de Antwerpse Linkeroever. Niet op zo’n grote boot als waar we straks de oceaan mee oversteken, maar in kleintjes. Als ik het goed heb, de op een na kleinste klasse van zeilboten. Het was dan ook zaak de basistechnieken onder de knie te krijgen. Daarvoor zat ik met Jonas in een bootje. Dat was lachen. Wij maar sjorren aan die touwen, maar met de zeilen gebeurde er simpelweg niets. Onze zeilskills kunnen nog wat oefening gebruiken, maar de sfeer in de groep, die is alvast uitstekend.” (lacht)

“Zeeziek worden zou bijzonder vervelend zijn met de taak die ik op de boot krijg toegewezen.” — © carlo coppejans

Toch ging het er iets minder jolig aan toe toen het hele gezelschap naar Oostende trok. Daar wachtte hen een soort survivaltraining in en om het opleidingszwembad van een bedrijf gespecialiseerd in veiligheid op zee. In hun bad kunnen zelfs stormcondities worden gereconstrueerd. “We zijn daar met z’n allen ongeveer verdronken”, zegt Coorevits lachend. “We leerden bijvoorbeeld hoe je een brand op de boot blust, wat je moet doen als je overboord valt, hoe je langs een ladder uit het water klimt en hoe je op een vlot klautert. Allemaal voorbereiding op mogelijke noodtoestanden. Echt geruststellend was dat allemaal toch niet. Vooral omdat eigenlijk niemand enige kennis had van dat soort overlevingstechnieken. Zelfs ik niet, en dan heb ik toch al wat ervaring met varen. Maar altijd op motorboten, nooit op een zeiljacht.”

Behalve hun opleiding in groep, krijgen de deelnemers ook specifieke lessen. “Die variëren naargelang de taak die je op de boot krijgt toegewezen”, aldus Coorevits. “Wat ik precies ga doen, mag ik nog niet verklappen, maar het wordt een opdracht waar ik vaak en veel mee bezig zal zijn. Precies daarom vrees ik zeeziekte. Met mijn taak zou het erg vervelend zijn hele dagen ziek te lopen.”

Het tweede seizoen van ‘Over de oceaan’ wordt volgend jaar op Play4 verwacht.