Dankzij twee zeges in het enkelspel - eerst Greet Minnen, dan Elise Mertens - won België tegen Wit-Rusland zijn eerste interland in de Billie Jean King Cup-finale. In het dubbelspel verloor het duo Elise Mertens/Kirsten Flipkens wel verrassend, maar als België dinsdag wint tegen Australië is de halve finale een feit.