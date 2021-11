Lionel Messi onzeker voor Champions League-wedstrijd tegen Leipzig door lichte knieblessure

L’Equipe meldt dat de aanvaller maandag niet deelnam aan de groepstraining van Paris Saint-Germain. Hij kampt nog steeds met knieklachten, die hij afgelopen weekend opliep in de wedstrijd tegen OSC Lille. Daardoor speelde Messi slechts een helft.

Het is zodoende zeer de vraag of hij woensdag minuten kan maken als PSG in de Champions League op bezoek gaat bij RB Leipzig. Het lijkt erop dat Kylian Mbappé wel weer fit genoeg is om te spelen. Hij deed maandag wel voluit mee.

Messi miste dit seizoen al vier duels in de Ligue 1 omdat hij niet fit was. Daarnaast ontbrak hij twee keer in het eerste duel na de interlandperiode. Zodoende heeft hij pas in acht van de vijftien officiële wedstrijden van de Franse grootmacht minuten gemaakt.