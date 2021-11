Nacer Chadli helpt Basaksehir met eerste competitiegoal aan belangrijke overwinning

Nacer Chadli is het voetballen nog niet verleerd. De 66-voudige Rode Duivel scoorde maandagavond de gelijkmaker in de wedstrijd tegen Adana Demirspor, Basaksehir won de wedstrijd uiteindelijk met 2-1.

Het zag er nochtans niet goed uit voor Basaksehir: in minuut 60 kwam het op achterstand na een penaltydoelpunt, maar Chadli scoorde in de 71ste minuut de gelijkmaker. In het absolute slot van de partij scoorde Visca vanop de stip nog de winnende 2-1.

Basaksehir staat voorlopig op een teleurstellende 10de plaats met 15 punten uit 11 wedstrijden. Leider Trabzonspor telt maar liefst 12 punten extra. Wil Basaksehir nog meedoen voor de Europese plaatsen, zal het nog een tandje moeten bijsteken.