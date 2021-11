De trampolines van Maasmechelaar Frankie Drutti werden op een wijkkermis in het Antwerpse Ranst open gesneden. — © JTh

RANST/MAASMECHELEN

Vandalen hebben in de nacht van zondag op maandag in het Antwerpse Ranst de trampolines van de Maasmechelse foorkramer Frankie Druttie stuk gesneden op de wijkkermis in Millegem.