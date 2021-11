Zijn dessert ontstond per toeval, maar werd wereldberoemd: ‘vader van de tiramisu’ op 93-jarige leeftijd overleden

Op 93-jarige leeftijd is zaterdag Aldo Campeol overleden. De naam van die Italiaanse kok zegt u wellicht weinig, maar het wereldberoemde dessert dat in zijn restaurant in Treviso door een gelukkig toeval bedacht en voor het eerst geserveerd werd ongetwijfeld wel: de tiramisu.

© rr

De ‘vader van de tiramisu’. Die bijnaam heeft Aldo Campeol sinds hij dat dessert in 1972 voor het eerst op het menu zette in zijn restaurant Le Beccherie in Treviso. Dat was het resultaat van een foutje: zijn chef-kok Roberto Linguanotto was vanille-ijs aan het maken, maar liet bij toeval een lepel mascarpone vallen in een kom waar al eieren en suiker inzaten. Die combinatie was zo lekker dat die kok, Campeol en zijn vrouw Alba er nog in koffie gedoopte lange vingers aan toevoegden en er wat cacaopoeder overheen strooiden. Het dessert dat ontstond is wereldwijd immens populair.

De naam ervan, tiramisu, betekent letterlijk ‘trek me omhoog’. Maar belangrijker is de figuurlijke betekenis: ‘beur me op’ of ‘maak me blij’, net datgene wat een lekker dessert doet.

Een patent namen ze er nooit op, en al meerdere koks hebben in de voorbije decennia beweerd dat zij de tiramisu uitgevonden hebben. Maar in de gastronomische wereld bestaat er geen twijfel over: Campeol is de ‘vader van de tiramisu’. Aldo Campeol werd 93 jaar.