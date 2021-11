Inbrekers sloegen zondag toe in de Sint-Elisabethstraat in Maaseik. Tijdens de afwezigheid van de bewoners geraakten ze het huis via de achterdeur binnen. De hele woning werd doorzocht. De buit bestaat uit juwelen. De inbraak werd om 18.40 uur ontdekt.

Een tweede inbraak werd om 20 uur vastgesteld. Inwoners van de Izevenstraat ontdekten dat een keukenraam werd opengebroken en juwelen gestolen. Beide inbraken worden onderzocht ppn