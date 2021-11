Inbrekers pleegden een inbraak in een wagen in de Tienstraat in Rotem. De eigenares merkte zondag rond 13.45 uur op dat het klein ruitje aan de passagierszijde werd ingeslagen. Een handtas bleek verdwenen.

Bij een woninginbraak zondag in de Lichtstraat in Dilsen konden onbekenden via een raam van de slaapkamer de ruimte doorzoeken en een portefeuille stelen. De melding kwam zondag om 21.15 uur bij de politie binnen. ppn