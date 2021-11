James Cooke over dronken avond van Laura Tesoro: “Ze gaf over in handtas van mijn moeder”

Laura Tesoro is maandagavond de nieuwkomer in De slimste mens ter wereld. Wanneer Erik Van Looy een vraag stelt over champagne komt een sappig verhaal naar boven van de zangeres. Zo gaf ze ooit over in de handtas van James Cookes mama. “Maar ik heb mij daar uitgebreid voor geëxcuseerd”, klinkt het.