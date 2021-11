Ziekenhuis Weert last opnamestop in voor patiënten met coronaklachten

Ziekenhuis SJG Weert is genoodzaakt om een opnamestop voor patiënten met coronaklachten in te lassen vanwege een te grote toestroom van coronapatiënten.

Dit betekent dat er tot nader order geen patiënten meer met coronaklachten in het ziekenhuis kunnen worden opgenomen. Deze stop geldt totdat het aantal patiënten in Weert weer terug is gebracht naar behapbare proporties, bijvoorbeeld doordat de landelijke spreiding weer is opgestart.

Gertjan Kamps, bestuurder SJG Weert: “Het afkondigen van deze opnamestop is een moeilijke, maar onvermijdelijke beslissing, die dan ook zeker niet licht genomen is. Want eigenlijk willen we liever voor iedereen klaar staan die onze zorg nodig heeft. Wij moeten echter ook de kwaliteit van zorg bewaken en willen hiermee voorkomen dat we daarin een kritische grens naderen.” (RDr)