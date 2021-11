Rafael Nadal hoopt op comeback in december na voetblessure, ook Australian Open is een doel

Rafael Nadal, die door een voetblessure de tweede helft van 2021 nauwelijks in actie kwam, heeft maandag laten weten dat hij in december in Abu Dhabi wil terugkeren op het tennisveld. De 35-jarige Spanjaard mikt ook op deelname aan de Australian Open in januari volgend jaar.

Op 20 augustus liet de huidige nummer vijf op de ATP-ranking weten dat hij een punt zette achter zijn seizoen omwille van aanhoudende pijn aan de voet. Sinds zijn uitschakeling in de halve finales op Roland Garros in juni speelde hij quasi niet meer. Nadal kwam in augustus in Washington voor het laatst in actie. Hij meldde zich met een voetblessure af voor Wimbledon, de Olympische Spelen en de US Open. Hij speelde dit jaar slechts zeven toernooien.

“Het is mijn plan om in december in Abu Dhabi te spelen en dan in januari een voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. Dat is mijn doel. We werken er hard aan om het zover te laten komen”, zei de nummer 5 van de wereld.