Familie van jongen die drama met kabelbaan overleefde, probeert zijn terugkeer naar Italië tegen te gaan

De familie langs moederskant van de jongen die als enige het kabelbaandrama in Stresa bij Lago Maggiore overleefde, heeft beroep aangetekend tegen een beslissing van het Israëlisch gerecht. Dat oordeelde dat de jongen terug moet naar Italië.

Na het ongeval waarin zijn ouders, broer en twee grootouders omkwamen, nam de grootvader aan moederskant de 6-jarige Eitan mee naar Israël, waar de familie van de moeder woont. Hij zou de jongen in het geheim met een privévlucht meegenomen hebben naar Israël.

Eitan werd door de rechtbank echter toegewezen aan Aya Biran-Nirko, de zus van zijn vader, die in het noorden van Italië woont. Zij vocht de beslissing van de grootvader aan. In zowel Italië als in Israël werd een onderzoek geopend naar de man op verdenking van vrijheidsberoving.

Terugkeer

Nu vraagt de Israëlische rechtbank de terugkeer van Eitan naar zijn tante in Italië. De familie in Israël vecht die beslissing aan omdat de ouders van de jongen volgens hen van plan waren om weer in Israël te gaan wonen.

De beslissing van de rechter in Israël lost de vraag niet op wie de voogd van de jongen zal zijn op lange termijn. Deze vraag zal op 1 december worden behandeld door een rechter in Milaan.

Eitan heeft de dubbele nationaliteit. Hij is geboren in Israël, maar kort na zijn geboorte verhuisden zijn ouders naar Italië.