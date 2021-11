Tessa Wullaert helpt Anderlecht voorbij titelverdediger Gent naar kwartfinales Beker van België

Aangezien er vorig jaar geen bekertoernooi was door de coronapandemie, was Gent nog steeds de titelverdediger na de bekerwinst in 2019. Die titel zal alleszins niet verlengd worden, want Anderlecht stootte zonder problemen door. Ook Club Brugge, Racing Genk, OH Leuven, Zulte Waregem, KAA Gent B, Standard en De Chastre stoten door naar de kwartfinale.

In de competitie gaat het voorlopig minder goed voor de vrouwen van Anderlecht. Daarin staat het voorlopig slechts op een derde plaats, op 6 punten van leider Club Brugge.