De Croo en Khattabi ontmoeten leden van Klimaatcoalitie in Glasgow: “Tijd om over te gaan tot acties, geen blabla meer”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Groen) hebben maandag leden van de Klimaatcoalitie ontmoet in Glasgow, in de marge van de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26) die van start is gegaan.

“Het is een heel, heel belangrijke COP26”, aldus De Croo bij zijn aankomst in Schotland. Hij benadrukte het belang om heel snel te handelen om de opwarming van de klimaat onder de grens van 1,5 graden te houden. “Het is tijd om over te gaan tot acties. We nemen de slogan over van de militanten: geen blabla meer. We hopen echt tot concrete engagementen en acties te komen”, voegt Khattabi toe.

Aan VTM nieuws zei De Croo maandag ook dat het aan de Europese landen is om ambitieus te zijn, nu grote vervuilers als China of Rusland duidelijk hebben gemaakt dat ze hun ambities niet willen aanscherpen. Beide regeringsleiders hebben ook hun kat gestuurd naar de top. “Het is jammer dat ze er niet zijn, want uiteindelijk is dit toch een wereldwijd probleem”, zei de premier. “We moeten echter ook kijken wat wij zelf kunnen doen. Wij Europeanen moeten ambitieus zijn en wij moeten de lat leggen voor de rest van de wereld. Wie met ons handel wil drijven, zal producten moeten maken op een milieuvriendelijke manier.”

Overleg

Khattabi en De Croo hebben maandag een overleg gehad van een uur met leden van de Klimaatcoalitie, die meer dan 80 middenveldorganisaties verzamelt. Ze spraken onder meer over de Belgische klimaatambities, de klimaatfinanciering en ook de netelige kwestie van de verdeling van de inspanningen rond het klimaat tussen het federale niveau en de gewesten. Over die “burden sharing” is er nog geen Belgische akkoord. Ook klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain) was aanwezig bij het onderhoud.

Op federaal niveau werd beslist om een reeks maatregelen te nemen om in totaal 55 procent of 233 miljoen ton CO2 minder uit te stoten tegen 2030.

De Croo kwam maandagochtend aan de klimaattop, waar hij verschillende gesprekken op de agenda had staan. Dinsdagnamiddag spreekt hij de aanwezigen toe in het kader van de “top van de wereldleiders” die op 1 en 2 november meer dan 120 staatshoofden en regeringsleiders samenbrengt.