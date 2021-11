Allerheiligen en Allerzielen in Hamont-Achel

Hamont-Achel

Ook in Hamont-Achel werd op 1 en 2 november Allerheiligen en Allerzielen gevierd. "Dan herdenken wij in kerkvieringen en in gedachten onze overleden familieleden en allen die ons dierbaar waren", klinkt het. Het is een mooi gebruik dat families op deze dagen hun overleden familieleden herdenken. Er worden véél bezoekers verwacht op het oud kerkhof en het boskerkhof in Hamont en het kerkhof in Achel, die hun nabestaanden een groet en een bloem komen brengen op de goed onderhouden kerkhoven.