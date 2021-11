Retro-feeestmaand voor jubilerend Femma Maarlo

In 1971 kreeg ook Peer Maarlo zijn afdeling van de vrouwenvereniging ‘KAV’, ondertussen veranderd in Femma. Femma Maarlo bestaat dit jaar dus 50 jaar. Daarom gingen ze ‘back in time’ en vierden ze dit jubileum met een maand vol retro-activiteiten.

Femma Maarlo groeide in die 50 jaar uit tot een actieve en inspirerende vereniging waar altijd iets te beleven valt. En dat moest natuurlijk gevierd worden. De maand werd gestart met een stadswandeling waarbij de geschiedenis van Femma Nationaal, dat honderd jaar werd in 2020, en Femma Maarlo centraal stond. Daarna schoof iedereen aan voor een retro-receptie in ware seventies-stijl : bloemetjestafellakens, martini, kaasblokjes met augurk... Zo ging iedereen helemaal terug in de tijd. Er was een speech van de burgemeester en een speciaal dankwoord en een boeket met ‘7 anjers, 7 rozen’ voor Gerda Ruttens die er van bij de start van Femma Maarlo bij was en jarenlang al de kar trekt.

De week erna was er de retro-handwerkles macramé, waarin er een plantenhanger gemaakt werd. Een opfrissing voor de oudere leden, een ontdekking voor de jongeren. Een bakles ‘feest op je bord : taarten en cupcakes feestelijk versieren’ kon niet ontbreken. Carlota Guerra, finaliste van 'Bake Off Vlaanderen', leerde de deelnemers de kneepjes van het mooi decoreren van gebak. Er werd duchtig geproefd en iedereen ging met een smakelijke verrassing naar huis. Als afsluiter van de feestmaand was er een oude volksspelenavond. De leden amuseerden zich de hele avond lang met spellen als Trou Madam, Sjoelbakken en Kikkerspel. En er werd uiteraard nog eens geklonken op het 50-jarig jubileum. Het werd een mooie afsluiter van de retro-maand.