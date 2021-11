Nieuwe autospeurtocht laat je genieten van Hartelijk Haspengouw

De toeristische diensten van Bilzen, Borgloon, Sint-Truiden en Tongeren slaan de handen in elkaar en lanceren dit najaar een autospeurtocht door Haspengouw. Met de wagen cruise je voorbij de bestbewaarde geheimen en verborgen plekjes van de Haspengouwse fruitstreek.

"Tongeren en de omliggende gemeenten staan bekend omwille van hun landelijk karakter. Prachtige landschappen nodigen uit om even te stoppen en te genieten van rust, stilte en vooral de ruimte die deze streek te bieden heeft. Een intrigerend compromis tussen natuur en cultuur is wat deze roadtrip zo uniek maakt”, klinkt het. “Dankzij de samenwerking met de omliggende steden kunnen we onze bezoekers een knap product aanbieden om op verkenning te gaan door de streek.”

Deelnemers worden uitgenodigd om over stadsgrenzen heen te kijken en op die manier geen enkel stukje van Haspengouw te missen. Je kan kiezen uit twee verschillende afstanden (50 en 80 km) en vier verschillende vertrekpunten. Wie de vragen van deze speurtocht oplost, maakt bovendien kans op een originele prijs.

Praktisch: van 1 november 2021 tot eind februari 2022. De begeleidende brochure met deelnameformulier is voor 3 euro verkrijgbaar bij Toerisme Tongeren, Toerisme Borgloon, Toerisme Bilzen of Toerisme Sint-Truiden. Op de toeristische websites van de deelnemende steden kan je de GPX-bestanden downloaden.