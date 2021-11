Unizo brengt eigen Winkelhierlied uit

Donderdagochtend werd het Winkelhierlied uitgebracht door Unizo. Doel is de lokale handelaars nog eens extra in het licht te plaatsen, want tijdens corona is nog maar eens duidelijk geworden hoe belangrijk de lokale handelaars zijn.

Wat muzikanten doen op een feest, dat doen lokale handelaars in de winkelstraat: ze zorgen voor ambiance, voor gezelligheid, voor een goed gevoel en voor goesting om te blijven. Neem de muziek weg uit de feestzaal en ze loopt leeg, neem de handel weg uit de winkelstraat er gebeurt hetzelfde. "Onze lokale handel is als muziek voor de winkelstraat en dat illustreren we -letterlijk met ons Winkelhierlied 'Goeiedag Dankuwel en Tot Ziens’”, zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg.

Miguel Wiels tekende voor de melodie, Phile Bokken/Sonhouse voor de productie, en Ronny Mosuse voor de tekst en zang. Met de lancering van het Winkelhierlied zet Unizo een nieuwe stap in haar Winkelhiercampagne, die een goeie twee jaar geleden begon, om het belang van lokaal kopen voor onze economie en samenleving te benadrukken. Het lied geldt tegelijk als bedanking voor al die consumenten die de afgelopen periode trouw zijn blijven winkelhieren. “Tijdens de coronacrisis is pas echt duidelijk geworden hoe belangrijk onze lokale handelaars zijn. Veel consumenten hebben toen de reflex gehad om bewust lokaal te gaan kopen, ook online. Die goede gewoonte moeten we nu handhaven, ook na de lockdownperiodes”, stelt Bart Lodewyckx.

Campagne

Wie de komende maand naast de Winkelhiercampagne van Unizo wil kijken of luisteren, zal even onder een steen moeten kruipen. Want zowel het Winkelhierlied zelf als de communicatie er omheen zullen vanaf nu overal prominent aanwezig zijn. Niet alleen op de radio en op verschillende streamingplatforms (Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer...) mét videoclip, maar ook en vooral in de winkelstraten zelf. Posters en wobblers in tal van winkels, met een visual en het refrein, plus een QR-code richting streamingplatforms leiden de shoppers tot bij het Winkelhierlied. Het lied zal daarnaast regelmatig worden gespeeld in winkelstraten en individuele handelszaken.

De lancering van het Winkelhierlied gebeurde donderdagochtend gelijktijdig in elke Vlaamse provincie, meer bepaald in Tongeren, Aalst, Aarschot, Nieuwpoort en Mol. “In Tongeren werd de liedtekst op 22 verschillende etalages aangebracht”, vertelt Benny Thonon, voorzitter Unizo Tongeren.