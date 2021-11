In vierde provinciale D speelde Lutlommel B met een 2-1-overwinning tegen Lindelhoeven B eindelijk de nul van de tabellen. De 17-jarige Joseph David nam beide doelpunten voor zijn rekening en kroonde zich zo tot held van de match. En dit alles in zijn eerste officiële competitiewedstrijd ooit want tot voor kort was Joseph David enkel straatvoetballer.