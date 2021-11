IJzersterke Eli Iserbyt imponeert opnieuw op Koppenberg: “Vooraf niet verwacht zo een goede dag te hebben”

En of de Koppenberg zijn ding is. Maandagmiddag reed Iserbyt de tegenstand opnieuw op een hoopje, goed voor een derde overwinning op rij in de Koppenbergcross. Achteraf was de 24-jarige crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal dan ook tevreden na zijn “perfecte weekend”.

“Ik zat direct in mijn ritme en had meteen een goede bandendruk”, verklaarde Iserbyt zijn furieuze start. “Het ging eigenlijk perfect, het was een enorm goede dag voor mij. Een heel goed weekend zelfs. De cross in Overijse en die nu in Oudenaarde waren de twee zwaarste crossen die we al gehad hebben, dus ik ben heel blij dat ik ze allebei kon winnen. Vooraf had ik niet echt verwacht zo een goede dag te hebben aangezien de cross van zondag nog wat in de benen zat, maar ik denk dat ik de perfecte wedstrijd heb gereden.”

Of Iserbyt, die al snel ook zijn medevluchter Toon Aerts uit het wiel reed, zich nog bedreigd heeft gevoeld na zijn ontsnapping? “Niet echt. Ik probeerde altijd foutloos te rijden en bergop probeerde ik mijn ding te doen. Zeker op de kasseien denk ik dat ik net iets beter was dan Toon, en daar was het ook dat ik mijn kloofje sloeg. Maar Toon is iemand die zeker in tweede helft van de wedstrijd iets extra kan en dat wist ik wel, maar het was zake om altijd alert te blijven en stevig door te rijden.”

Zondag staat het EK veldrijden op het programma. Een goede voorbereiding is ook voor Iserbyt cruciaal. “Het is toch de bedoeling om bezig blijven. Als je nu stilvalt is het moeilijk om weer in gang te schieten. Gewoon even rustig nu en dan nog één stevige training. Het zal heel rap weer zondag zijn, en dat is uiteraard ook een hele belangrijke dag. Misschien ben ik wel topfavoriet ja. Moest dit mijn laatste wedstrijd zijn in deze trui, heb ik toch getoond dat ik hem waardig ben. Maar ik ben niet zinnens hem af te geven”, aldus Iserbyt, die zondag zijn Europese titel hoopt te verlengen.

Toon Aerts (tweede): “Door mijn gewicht moet ik net iets harder trappen”

Toon Aerts finishte op 23 seconden van Iserbyt, en achteraf had Aerts veel lof voor zijn collega. “We kennen Eli als een heel lichte renner die zeer goed bergop kan fietsen. Ik denk dat ik in het veld het verschil nog enigszins kon beperken, maar op de kasseien speelt zijn gewicht in het voordeel. Met mijn gewicht moet ik net iets harder duwen. Iserbyt kan op alle soorten parcours uit de voeten.”

Of Aerts de foute keuze maakte door zelf op een bepaald moment het tempo te bepalen? “Nee, Eli zou sowieso weggereden zijn. Het moment dat ik op kop reed ben ik niet sneller gaan fietsen. Of hij voor of achter mij rijdt maakt niet uit. Ik denk dat hij telkens op de kasseien het verschil kon maken.”

Iserbyt had op een bepaald moment een voorsprong van maar liefst 40 seconden te pakken, maar Aerts halveerde die achterstand nog in de laatste ronde. “Over die laatste ronde ben ik wel enorm tevreden. Het is positief dat ik die achterstand nog zo veel kon verkleinen. Nu is het uitkijken naar het EK. Het parcours is vergelijkbaar met dit parcours, misschien zal het net iets minder zwaar liggen. Maar het ligt mij wel”, blikte Aerts hoopvol vooruit op het EK.

Lars van der Haar: “Misschien kan ik Iserbyt kloppen op het EK”

“Schijnt de zon nu? Want die heb ik niet veel gezien in de cross vandaag”, grapte Lars van der Haar na afloop van de Koppenbergcross. Het zonnetje kwam inderdaad pas na de cross tevoorschijn, terwijl het tijdens de cross nog stevig regende. “Maar ik ben heel tevreden. Ik voelde me vanaf ronde 1 goed en ik wist dat de benen goed waren. Jammer dat het duo voorin zover weg kon lopen, maar ik ben toch heel blij en ik heb een mooie cross gereden. Gisteren voelde ik me ook heel goed maar door mijn eigen geklungel en valpartijen heb ik nooit echt mee kunnen doen. Vandaag had ik het niet verwacht, maar toch voelde ik me weer goed. Dit geeft zeker vertrouwen voor het EK. Als het parcours er goed bij ligt, en als ik mijn explosiviteit wat meer kan uitbuiten, kan ik Iserbyt misschien kloppen”, aldus de Nederlander.