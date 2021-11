Neos Oudsbergen wandelt in Oostende

De helft van de deelnemers maakte de verplaatsing met de trein terwijl de anderen kozen voor de auto. Afspraak was aan het hotel Vayamundo. De eerste wandeling verliep langs het strand waar een stevige wind het losse zand deed opwaaien zodat we gezandstraald werden.

’s Anderendaags werd er vanuit Nieuwpoort een wandeling van acht kilometer gemaakt en met de kusttram kwamen we terug naar het hotel voor het avondmaal. De laatste dag gingen we de andere kant van de haven van Oostende verkennen nadat we even op de overzetboot waren gestapt. Hier ontdekten we het nieuwe Oostende met veel hoogbouw. Na vijf km wandelen gingen we met de tram terug naar het hotel om wat te eten en de koffers te pakken voor de terugreis. Het was een meer dan geslaagde wandel driedaagse. Je gaat niet alleen wandelen. Je krijgt ook de kans om elkaar beter te leren kennen en zo een vriendengroep te vormen.