Nostalgie bij tweede reünie Vriendenkring Rijkswacht Oud District Genk

Op donderdag 28 oktober 2021 waren 71 gepensioneerde rijkswachters van de Vriendenkring Rijkswacht Oud District Genk aanwezig op hun tweede reünie in de feestzaal Flèèketaer in Genk.

Na een eerste kennismaking en een korte toespraak volgde een gezellig samenzijn met koffie en taart. Er werden vele oude verhalen en anekdotes naar boven gehaald en het was een blij weerzien voor iedereen. Als verrassing was er een oud rijkswachtvoertuig geparkeerd achter de feestzaal. Velen van de aanwezigen hadden hier tijdens hun loopbaan zelf nog mee gereden en vonden het pure nostalgie. Het was weer een gezellige namiddag en iedereen kijkt al uit naar de volgende reünie in 2022.