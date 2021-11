Vrije Basisschool As laat het dorp schrikken en beven

Vrijdagavond 29 oktober was een druilerige avond. Maar ondanks het iets mindere weer gingen toch veel verklede kinderen met hun ouders op pad voor een avondje gezellig stappen van het ene spookhuis naar het andere, een wandeltocht die georganiseerd werd door de ouderraad van de Vrije Basisschool in As.

Op vijftien plaatsen werden de kinderen vergast op een lekker snoepje en hoorde je hen verschrikt kreetjes slaken als ze een akelige ontdekking deden in de aangeklede voortuinen of in het pop-upspookhuis. Iedereen deed zijn uiterste best om er een griezelig sfeertje van te maken. De honderden bezoekers sloten deze halloweenavond af bij een gezellig glaasje en een lekker hapje op de speelplaats van de vrije basisschool.