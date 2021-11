Vorig weekend genoten Neos-leden uit heel Vlaanderen van het Schlagerfestival in de Trixxo arena. Ook Neos Genk was van de partij

Sommige leden verschenen met een bloemenslinger of een glitterhoedje in de Trixxo arena. "De optredens deden ons terugdenken aan onze tienerjaren toen we wat uitbundiger waren. Het was volop genieten van het prachtige podium met de bekende artiesten en de dansers."