Hasseltse straatnamen: Annie M.G. Schmidtstraat

Annie M.G.Schmidt was een Nederlandse dichteres en schrijfster van verzen, liedjes en boeken, waaronder 'Jip en Janneke' en 'Pluk van de Petteflet'. Zij maakte ook toneelstukken, hoorspelen en musicals, denken we aan 'In Holland staat een huis', 'Ja zuster, nee zuster',… Annie werd geboren in 1911 te Kapelle (NL), waar haar vader predikant was. Zij liep school in Goes en ging werken als bibliothecaresse, o.a. in Amsterdam. Na het behalen van het directeursdiploma werd ze directrice van de stadsbibliotheek van Vlissingen. Na de Tweede Wereldoorlog werkte ze als documentaliste en later als redactrice voor de Amsterdamse krant Het Parool. Uit een buitenechtelijke relatie kreeg ze een zoon die later veel in haar werk werd opgevoerd. Zelfs tijdens haar leven werden er boeken over haar geschreven, maar ze hield die aandacht zo veel mogelijk af. Haar reactie was meestal “Wacht maar tot ik dood ben”. Het werd later de titel van een boek over haar. Annie was voor haar tijd zeker een vrije geest. Ze durfde een vrij pittige taal te gebruiken, wat soms verontwaardigde reacties uitlokte. Maar door haar echtheid en blijmoedigheid bleef ze toch een publiekslieveling.Haar zoon Flip van Duyn werkte in 2009 mee aan een zeer uitgebreide en geïllustreerde bibliografie over zijn moeder. Annie werd uiteindelijk vrijwel blind en had verschillende medische problemen waarna zij haar einde zelf in de hand nam en in 1995, op 84-jarige leeftijd, stierf.Veel kiendsjes gelèkkig gemaak…