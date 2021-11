Limburgs Landschap: Edelhert

Dirk Ottenburghs van Limburgs Landschap leidt ons rond in de wondere wereld van de Limburgse fauna en flora in de Limburgse natuur.

Ze zeggen wel eens dat mannen soms met de verkeerde lichaamsdelen denken. Omdat er mogelijk ook kinderen mee lezen, ga ik hier niet verder op in. Ik ga dit trouwens, zoals het een typische man betaamt, niet bevestigen noch ontkennen. Wat ik wel weet, is dat edelherten dit elk najaar zonder enige twijfel wel doen. De mannetjes hebben al bijna een heel jaar op dit hoogtepunt gewacht. Want nu mogen ze paren met de hindes. Daar hebben ze veel voor over. Ze imponeren hun concurrenten met hun grote gewei dat op dit ogenblik op zijn best is. Imposant, dat kan je zonder twijfel wel zeggen.

Het is het grootste zoogdier in onze provincie. Want jawel, ook bij ons kan je edelherten tegenkomen. In het noorden van Limburg, vlak tegen de Nederlandse grens, leeft al jaren een gezonde populatie. Wie de moeite doet, kan de opgefokte mannetjes ’s avonds of ’s morgens vroeg horen ‘burlen’. Dit woord werd speciaal uitgevonden om het geluid dat de mannetjes nu voortbrengen te omschrijven. Wat te veel van het goede? Zeker niet. Wacht maar tot je het gehoord hebt. Echt speciaal wat die edelherten vanuit hun keel de kille boslucht instuwen. Een echt oergeluid. Als je dan het geluk hebt om ze ook nog eens te zien, word je nog wat enthousiaster. Twee mannetjes zien vechten en je bent helemaal verkocht. Dan kan je je kaart van de edelhertenfanclub fier op zak steken. Een club die je nooit meer zal verlaten en een ervaring die je je leven lang zal onthouden.

(Foto’s: Dany Tielens/Ronny Meekers)