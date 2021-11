Eli Iserbyt demonstreert ook in loodzware Koppenbergcross: drie op een rij!

Eli Iserbyt heeft het opnieuw voor mekaar gekregen op de Koppenberg. Al voor een derde opeenvolgende keer triomfeerde de 24-jarige crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal in de Koppenbergcross. Iserbyt dicteerde vanaf de start meteen de wet, en in ronde drie liet hij zijn compagnon Toon Aerts al definitief achter zich om solo naar de overwinning te snellen.

Loodzwaar lag het parcours er maandagmiddag bij voor de Koppenbergcross: mede dankzij de neerslag van de afgelopen dagen was het enorm modderig in Oudenaarde, waar Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) voor een derde keer op rij hoopte te triomferen.

De 24-jarige Belg liet er dan ook geen gras over groeien en schoot meteen verschroeiend uit de startblokken. Aanvankelijk kreeg hij nog wel onder andere de broertjes Aerts (Toon en Thijs) met zich mee, maar nadien leek enkel Toon Aerts in staat om de kwieke Iserbyt te kunnen volgen.

Na amper één ronde had het duo voorin al een voorsprong van een dikke 15 seconden beet op Toon Vandebosch, Corné van Kessel en Michael Vanthourenhout. De twee leiders voelden zich echter niet op hun gemak met die voorsprong, en ze bleven stevig het gaspedaal induwen. Na de tweede ronde bedroeg hun voorsprong op de eerste achtervolgers al een halve minuut.

Dat Iserbyt de voorbije twee edities ook al won, is geen toeval: op de Koppenberg voelt hij zich duidelijk in zijn sas, en dat was ook nu niet anders. In ronde drie besloot hij om ook Toon Aerts te dumpen en er solo vandoor te gaan. Razendsnel ging Iserbyt ervandoor, en Aerts trapte op zijn adem.

Al snel had Iserbyt een voorsprong van 20 seconden beet op zijn eerste achtervolger. Aan het einde van de derde ronde moest Aerts, mede door een val in de modder, zelfs al 30 seconden prijsgeven op Iserbyt.

Eli Iserbyt kon zijn derde opeenvolgende overwinning in Oudenaarde al ruiken, terwijl ook Toon Aerts comfortabel op de tweede plek bleef rijden. Lars van der Haar volgde na ronde vier op meer dan een halve minuut op Aerts, terwijl ook Vandebosch en Vanthourenhout zich nog in de strijd om het brons probeerden te mengen.

Intussen bleef Iserbyt onverstoord op kop rijden, en hij breidde zijn voorsprong op Aerts aanvankelijk zelfs nog verder uit. Niet onbelangrijk, want Iserbyt had er alle baat bij om zoveel mogelijk seconden bonus te nemen met het oog op de zeven resterende manches van de X2O Trofee. Toch kwam Aerts opnieuw wat dichterbij, maar wijzigingen in de top drie gebeurden in de laatste twee rondes niet meer: een ijzersterke Iserbyt viert zo een dag na zijn overwinning in Overijse ook feest in Oudenaarde, Toon Aerts (op 23 seconden van Iserbyt) en Lars van der Haar moeten vrede nemen met respectievelijk de tweede en derde plaats.