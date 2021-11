Veel apothekers zitten zonder corona-sneltests: “Vraag is enorm toegenomen, maar tekort is tijdelijk”

Door de fors toegenomen vraag van mensen om zich bij de apotheker te laten testen op het coronavirus, zitten veel apothekers vandaag zonder sneltests. Het is een tijdelijk tekort, zo klinkt het bij Vlaams Apothekersnetwerk: de situatie zou in de komende dagen weer in orde moeten zijn.

De voorbije weken trokken de huisartsen in ons land herhaaldelijk aan de alarmbel. De druk op hen werd te groot, zo zeiden ze, omdat om de haverklap mensen bij hen kwamen aanbellen om gratis een coronatest te laten afnemen. Zeker met het oog op het Covid Safe Ticket (CST) zijn negatieve tests voor niet-gevaccineerden van goudwaarde. Ook voor reizen zijn negatieve tests nog steeds erg belangrijk.

Om de druk op die huisartsen wat te verlichten, kunnen die sneltests vanaf maandag ook gratis afgenomen worden door apothekers bij terugkerende reizigers en symptomatische burgers. En dat laat zich meteen voelen: heel wat apothekers zitten zonder stock en kunnen de test dus niet afnemen. “We merken dat inderdaad”, zegt Hilde Deneyer, algemeen directeur van het Vlaams Apothekersnetwerk. “Er is geen tekort op dit moment, maar sommige apothekers van wacht hebben geen stock meer.”

Samenloop van omstandigheden

Dat heeft volgens Deneyer te maken met een samenloop van omstandigheden. “Ten eerste is de vraag naar sneltests en zelftests de laatste dagen enorm gestegen. Vorige week werden er gemiddeld 3.000 per dag verkocht, nu zijn het er 14.000 per dag. Dat heeft natuurlijk veel te maken met mensen die op vakantie vertrekken. Daarnaast is er het feit dat vanaf vandaag antigeentests van symptomatische burgers en terugkeerders van vakantie afgenomen kunnen worden door apothekers. En het is dan ook nog eens een feestdag, wat betekent dat niet alle apothekers open zijn. De apothekers van wacht zijn daarom heel erg bevraagd.”

LEES OOK. “Het virus doet haasje over”, en dus pleit Geert Molenberghs voor preventieve screening op lagere scholen

Deneyer raadt aan naar de website apotheek.be te gaan. “Daar heb je enerzijds de lijst met apotheken van wacht en anderzijds de lijst van de ruim 2.400 apotheken die antigeentesten afnemen. Dan weet je naar wie je kan bellen in de hoop een test te krijgen.” De algemeen directeur neemt de bezorgdheid wel meteen weg. “De productie van die tests blijft lopen, dus er is geen reden om te denken dat we echt met een tekort te maken gaan krijgen. Het is vandaag gewoon een moeilijke dag.”

Antigeentests

Die antigeentests bij apothekers zijn sneltests, die binnen de 15 à 30 minuten al een resultaat geven. Die kan je gebruiken voor het Covid Safe Ticket (CST) en om op reis te gaan naar landen die daarom vragen.

Vanaf maandag kunnen die tests ook door apothekers afgenomen worden bij mensen die symptomen vertonen van een Covid-besmetting en ouder zijn dan zes jaar. Hetzelfde geldt voor reizigers die terugkeren uit een land of regio met een hoog infectierisico. In beide gevallen is de test volledig gratis. Wie geen symptomen vertoont en niet van reis is teruggekeerd, kan ook nog steeds bij een apotheker terecht. Maar dan is het betalend.

Bekijk hier de lijst met apothekers waar je de sneltest kan laten afnemen (op voorwaarde dat ze er nog in stock hebben).