Op 10 jaar is 3.500 miljard ton ijs gesmolten in Groenland: risico op overstromingen neemt wereldwijd toe

In tien jaar tijd is er ongeveer 3.500 miljard ton ijs van de ijskap van Groenland gesmolten. Daardoor steeg de zeespiegel met een centimeter en nam het risico op overstromingen wereldwijd toe, blijkt uit een studie die maandag is gepubliceerd.

De ijskap van Groenland is met een oppervlakte van bijna 1,8 miljoen vierkante kilometer na die van Antarctica de grootste ter wereld. Wetenschappers zijn bezorgd omdat de opwarming van het noordpoolgebied drie keer zo snel gaat als elders in de wereld. De ijskap bevat voldoende water om de oceanen zes tot zeven meter te doen stijgen.

Volgens een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications is het smeltwater in 40 jaar tijd met 21 procent toegenomen. Het is het eerste onderzoek op basis van satellietbeelden van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA).

Smeltwater

Sinds 2011 is er 3.500 miljard ton smeltwater bijgekomen, waarvan twee derde alleen al in de zomers van 2012 en 2019, blijkt uit de studie. Er zijn namelijk veel verschillen in het tempo waarmee het ijs smelt. Zo gaat het veel sneller tijdens hittegolven.

“Net als op andere plaatsen in de wereld is Groenland kwetsbaar voor de toename van het aantal extreme weersomstandigheden”, verklaart Thomas Slater, de hoofdauteur van de studie en onderzoeker van de universiteit van Leeds.

Satellietbeelden

Dankzij de satellietbeelden kunnen de onderzoekers inschatten hoe snel en hoeveel ijs er zal smelten en wat het effect daarvan is op de stijging van de zeespiegel, klinkt het. Deze methode “zal helpen om de complexe processen van het smelten van ijs beter te begrijpen”, aldus de onderzoekers.

“Volgens de onderzoeksmodellen zal de ijskap van Groenland tegen 2100 bijdragen aan een zeespiegelstijging van 3 tot 23 centimeter”, besluit Amber Leeson van de universiteit van Lancaster en coauteur van de studie.