Amerikaanse Honsinger demonstreert op de Koppenberg, Betsema eindigt op tweede plaats

Na gisteren de Hongaarse Kata Blanka Vas in Overijse was het vandaag op de Koppenberg de beurt aan de Amerikaanse Klara Honsinger (24) om de al even legendarische Koppenberg te bedwingen. De Amerikaans kampioene haalde het in de GP Jolien Verschueren - genoemd naar de dit jaar overleden tweevoudige winnares - voor Denise Betsema en de Hongaarse Vas.

De regen van de voorbije dagen had de Koppenberg herschapen in een loodzware modderbrij. Het werd dan ook drie kwartier lang ploeteren voor de vrouwen. De kopstart was voor de Franse Clauzel maar haar lied was snel uitgezongen. Er ontstond al snel een kopgroepje met drie Nederlandse dames: Denise Betsema, Yara Kastelijn en Annemarie Worst. Maar na een loodzware eerste ronde werd duidelijk dat het voor de zege zou gaan tussen Betsema en de teruggekeerde Klara Honsinger. De Amerikaanse voelde zich vooral in de stroken bergop duidelijk de betere, voldoende om haar iets mindere techniek in de afdalingen te compenseren.

Kata Blanka Vas bekocht een snelle eerste ronde maar bleef toch moedig aanklampen. Wereldkampioene Lucinda Brand en Europees kampioene Ceylin Alvarado probeerden ook de oversteek te maken maar het tweetal vooraan ging duidelijk te snel. De Hongaarse plooide echter niet en knokte zich terug in de wedstrijd. De nog altijd maar 20-jarige Kata Blanka Vas is een toptalent.

Honsinger had één grote troef op zak: niemand reed sneller de Koppenberg omhoog dan zij en net daar lag de finishlijn. Bij het ingaan van de slotronde telde de Amerikaanse negen seconden voorsprong op Betsema, Vas volgde op zeventien tellen. Gewonnen spel voor de Amerikaanse? Betsema nam bergaf duidelijk meer risico’s en knokte zich al vrij snel terug in het wiel van de Amerikaans kampioene.

Maar echt de wedstrijd in handen lukte niet meer voor de renster van Pauwels Sauzen - Bingoal. De Nederlandse geraakte nog wel tot aan het wiel van de Amerikaanse maar het was Honsinger die als eerste aan de slotklim naar de finish mocht beginnen. En daarin stond geen maat op Honsinger die zo een eerste grote zege uit haar carrière boekte.