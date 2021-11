Achttien jaar samen, en nooit gaf hij een blijk van liefde. Maar nu ze iemand anders heeft, kan het plots wel, wil hij alles voor haar doen. Is het te laat, of kan het nog werken? Relatie-experte Rika Ponnet deelt verhalen uit haar praktijk. “Dit is een vorm van doodsangst is, een hechtingssysteem in volle paniekstand.”