Tuurlijk is het romantisch om innig verstrengeld in bed te liggen, maar laat ons eerlijk zijn, na tien minuten (je zweet, je arm slaapt, je lief snurkt in je oor) lonkt het idee van een apart bed om in slaap te vallen. Steeds meer koppels doen het: SAT, Sleeping Apart Together, om hun nachtrust te redden. Maar kan het ook je relatie redden?