“Ik liep 20 km op een halve banaan. Veel lopers hebben eetstoornissen, maar ik zweeg niet langer”: hoe is het nu met atlete Louise Carton?

Louise Carton: “Hoe hard dat ontploft is ... dat toont hoe hard het nodig was dat iemand dit deed”. — © Dirk Alexander

Ze was een van de grootste looptalenten in ons land op lange afstand en in het veld. Wat niemand wist, was dat ze al jaren met een ernstig eetprobleem kampte. Het resultaat van een giftige combinatie van haar perfectionisme, de druk van de topsport en het verlies van haar papa. Hoe gaat het nu met Louise Carton (27), twee jaar nadat ze haar eetprobleem deelde met de wereld? “Ik ben geen atleet meer, maar ik geniet opnieuw.”