Sigrid Schellen: “Ik denk wel dat ik iets in gang heb gezet over hoe we als samenleving naar sekswerkers kijken, daar ben ik dankbaar om.” — © Dirk Alexander

Heel Vlaanderen zag hoe de Breese Sigrid bij Van Gils & gasten kwam vertellen dat ze een sekswerker was. In één klap werd ze het bekendste meisje van plezier van Vlaanderen. Ook al rolde ze eerder per ongeluk in het vak, ze deed het graag en wilde graag de taboes rond sekswerk uit de wereld helpen. ”Een half goed gesprek en een man verwacht seks”.